Giderek yaygınlaşıyor!
İzmit Belediyesi’nin bir süre önce parklara inşa ettiği anne bebe salıncağı her geçen gün yaygınlaşıyor.
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Annelerin, parklarda bebekleriyle birlikte sallanmasını sağlayan salıncaklardan şimdiye kadar 13 parka konulduğunu söyleyen yetkililer, diğer parklara da salıncak konulacağını söylediler. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri bir taraftan yeni anne bebek salıncağı montajına devam ederken diğer yandan daha önceden konulan ve bozulan salıncakları da tamir ediyorlar.
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