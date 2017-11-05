“Gidişatımız iyi değil”

“ÇOK KÖTÜ DEĞİLİZ”

Ligdeki kötü gidişe Elaziz Belediye karşısında da dur diyemeyen, kendi evinde bir kez daha puan kaybı yapan Kocaelispor’da gidişatla ilgili endişe yaşanıyor. Teknik patron Fatih Kavlak maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Çok kötü bir oyun, çok kötü bir skor ve çok kötü bir gidiş yorumları bence çok ağır bu takım için. İlk yarıda final paslarını yapabilsek 3-4 farklı sonucu elde edebilirdik. İkinci yarıda 25 dakika rakibimiz çok üzerimize geldi. Orada biraz istediğimiz oyunu oynayamadık. İyi gitmediğini söyleyebiliriz ama genç bir takım. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazı bölümleri iyi, bazı bölümleri kötü oynuyor. Bunu düzeltmek için de çalışıyoruz” dedi.

“MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADIK”

Fatih Kavlak sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmiş maçlara baktığımızda ilk yarılarda biraz tutuktuk. İkinci yarılarda daha iyiydik. Bu maça da çok iyi başladık. Gol de bulduk. Birkaç kere de rakibimizi eksik yakaladık. Gol pozisyonu yaratabileceğimiz ataklarımız oldu. Futbol işte; goller kaçıyor, oyun da bir şey ifade etmiyor. Kötü oynuyorsunuz berabere kalıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz berabere kalıyorsunuz. En önemli sorunumuz son vuruşlar ve final pasları. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözüp inşallah bundan sonra iyi sonuçlar alacağız”

BURAK SÜLEYMAN’IN DURUMU

Teknik patron Kavlak son olarak Burak Süleyman’ın durumuyla ilgili bilgi verdi, “Bir iki haftadır kasığında hissettiği bir problem vardı. Bu sefer ilk yarıdan sonra devam edemedi. Çünkü, koşarken zorlandığını söyledi. O yüzden oyundan çıkardık. Büyük bir şey görünmüyor ama bir an önce de toparlamak lazım. Çünkü tam kullanamıyorduk onu birkaç haftadır. Hafta içi durumu belli olacak. İshak değişikliğini de ön taraftaki oyunu biraz daha değiştirmek için yaptık” dedi.