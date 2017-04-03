Girişimcilikte önce kadın var

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın Projesi kapsamında İZMEK’te kursiyerlere eğitim veriliyor.

İzmit Belediyesi’nin mekânsal anlamda destek verdiği proje ile 10 bin kadına ulaşılarak ekonomiye 15 milyon lirayı aşan oranda destek sağlamak olduğun kaydedildi.

Halen 10 ilde aynı anda başlanan ve 6 ay sürecek eğitimle ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyecek kadın girişimciliğini geliştirmek olduğu ifade edildi.

Yetkililer, bu kapsamda kadınlara girişimcilik konusunda eğitimler verilerek el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması, hobi olarak başlanan bir çok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlamak olduğunu söylediler.

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kurulan İZMEK’te konunun uzmanlarınca kursiyerlere girişimcilik ve proje hakkında bilgilendirmede bulunuluyor. Eğitimler ile kadın girişimci sayısının artacağı, kursiyerlerin ürettiği ürünleri internet (www.oncekadin.gov.tr ) üzerinden pazarlayarak aile ekonomilerine önemli katkı sağlayacakları bildirildi.