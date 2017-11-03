GKD, Kızılay’a kan bağışı yaptı

Kızılay günlük 400 ünite olan kan ihtiyacının sadece 200 ünitesini karşılayabiliyor. Kızılay, ilimizde 47 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu nedenle de çok fazla donöre ihtiyacı var. Bir kişinin verdiği kandan 3 insan yararlanıyor. Her donör için doğaya bir fidan dikiliyor. GKD Başkanı aynı zamanda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Umut Ongül ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleri ile Kızılay Haftası kapsamında İzmit Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulunuldu. GKD Başkanı Ongül, “Kızılay haftası nedeniyle GKD ailesi olarak duyarlılık göstermek istedik. Tüm Kocaeli halkını da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI