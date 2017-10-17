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GKD kongreye gidiyor 

GKD kongreye gidiyor 

Kocaeli’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Kocaelililer Derneği, 22 Ekim Pazar günü 23’üncü genel kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurulda mevcut başkan Sedat Köse yeniden aday olmayacak.

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BAŞKAN ADAYI ONGÜL

Kentimizin en önemli STK’larından biri olan Genç Kocaelili Derneği’nin 23’üncü olağan genel kurulu 22 Ekim Pazar günü dernek binasında gerçekleştirilecek. Genel kurulda mevcut başkan Sedat Köse yeniden aday değil. GKD’nin başkan adayı ise İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olan Umut Ongül olacak.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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