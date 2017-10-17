GKD kongreye gidiyor 

BAŞKAN ADAYI ONGÜL

Kentimizin en önemli STK’larından biri olan Genç Kocaelili Derneği’nin 23’üncü olağan genel kurulu 22 Ekim Pazar günü dernek binasında gerçekleştirilecek. Genel kurulda mevcut başkan Sedat Köse yeniden aday değil. GKD’nin başkan adayı ise İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olan Umut Ongül olacak.

Çiğdem ARMAĞAN

