GKD’de Başkan bugün değişiyor

Kongrede mevcut başkan Sedat Köse yeniden aday olmayacak. İzmit Marina’da bulunan GKD Kafe’de gerçekleşecek olan kongrede İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olan Umut Ongül aday olacak.

ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI HEDEFİ

GKD Başkan Adayı Umut Ongül hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını, tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını söyleyerek 2009 yılından bu yana borçsuz bir dernek olduklarının altını çizdi. Başkan seçildiği takdirde ilk hedefinin öğrenci çalıştayı düzenlemek olacağını soyken Ongül, “Binlerce üniversite öğrencisinin yaşadığı bir ilde bulunuyoruz. Ancak öğrencilerimizde Kocaelililik bilinci yok. Sınav sistemi değişti. Ancak kimse bilgi sahibi değil. Öğrencilere Kocaelililik bilinci aşılamak ve sınav sistemi ile ilgili bilgilendirmek amacıyla Üniversite Çalıştayı düzenleyeceğiz. Sosyal projelerimize devam edeceğiz. Kongrede 370 üyenin oy kullanma hakkı var. Yönetimimiz 18 kişiden oluşacak. 6 disiplin 6 denetim kurulu üyesi belirleyeceğiz” dedi.

UMUT ONGÜL KİMDİR?

1980 yılında İzmit’te doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini İzmit’te Yüksek Öğrenimini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Mühendisliğinde tamamladı. 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladı, 2017 yılına kadar Derince-Körfez şefliği, park bahçeler müdür yardımcılığı görevini yaptı. 2017 yılında İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.

Ayşegül KALAYCI