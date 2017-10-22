GKD’de yeni başkan Umut Ongül

Genç Kocaelililer Derneği’nin İzmit sahilindeki Sosyal Tesislerinde gerçekleşen olağan genel kurulunda mevcut başkan Sedat Köse, tekrar aday olmadı. 380 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda divan başkanlığını Hüseyin Erol üstlendi. Siyaset ve spor dünyasından çok sayıda ismin katıldığı genel kurulda konuşan KBB Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kendini bu kente ait hissetmeyenler bu kente sahip çıkamazlar” dedi, GKD’ye emeği geçenlere teşekkür etti.

ARİF EKİP: GKD

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Genç Kocaelililer Derneği’ni arif ekip olarak kabul ettiğini söyledi. Baro Başkanı Av. Serfit Gökçe, GKD’nin kurulduğu günden itibaren kent bilincinin gelişmesi, sosyal ve ekonomik alanına ciddi katkısı olan bir dernek olduğunu söyledi.

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, GDK’ye 18 yaşında üye olduğunu, çok coşkulu bir süreç yaşadıklarını anlattı. Genç Kocaelililer Derneği Başkanlığı dönemini tamamlayan Sedat Köse yapılanlardan söz etti, vergi yapılandırmasını yaptıklarını aktardı, “Hiçbir kira borcumuz yok. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Kongrede gazeteciler de unutulmadı. KOGACE Başkanı Çetin Gürol ve basın mensuplarına çiçek verildi, pasta kesildi.

ONGÜL: “HIZ KESMEDEN DEVAM”

GDK’nin yeni başkanı Umut Ongül, kentin kültürel faaliyetini geliştiren dernek olmaya devam edeceklerini söyledi, eski yönetime teşekkür etti. Ongül, “Önümüzdeki 3 yıl hız kesmeden görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

GDK’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Umut Ongül, Gürcan Seyme, Filiz Kayabay, Batuhan Üretürk, Ayşegül Ayaz, Halil Kesikbaş, Yunus Akyürek, Levent Yılmaz, Baki Özdemir, Mesut Ertuğ, Özkan Naz, Mehmet Yalçınkaya, Kerem Çolak, Meryem Keskin, Mehmet Şişman, Mehmet Bilal Döleş, Kübra Akyıldız, Serhat Kabadayı

(DENETİM): Cüneyt Bakıroğlu, Ayhan Varol, Sedat Köse, Sait Ertuğ, Serkan Uğur, Osman Bina

(DİSİPLİN VE ÜYELİĞE KABUL KURULU): Seda Uçan Oruç, Erhan Öztürk, Fatih Özkaraaslan, İsmail Kolaylı, Atalay Kaya, Atalay Alpaslan

(ONUR KURULU): Sedat Sapmaz, H. Hakkı Cesur, Sinan Kebenç, Suat Temoçin, Ergün Güler, Hüseyin Erol, Murat Agan, Ceyhun Yalçın, Necla Savaş, Cem Şakoğlu, Haluk Ercan, Ali Uygun, Zehra Kaya Kılıç, A. Yüksel Balaban.