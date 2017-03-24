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GKM’de referandum masaya yatırıldı

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GKM’de referandum masaya yatırıldı
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Süleyman Özışık, Melih Altınok ve Hikmet Genç “Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum Güvenliği” konulu konferansı ile Gebzeliler ile bir araya geldi. 

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve referandum güvenliği konulu konferansta konuşan Melih Altınok, “Eski tarihe bakarsak Referandumlarda bir kez hariç evet çıkmış. Bu ne demek oluyor. Türkler değişimden yana oy kullanıyor. Bizim ülkemizde makul vatandaş tanımına uymayan bazı kesimler hem siyasetin hem de ekonominin dışında bırakılmışlar. Son dönemin özelliği bu kesimlerle merkezdeki kesimlerin ortadan kalkması ve her alanda çevrenin merkeze hareketinden oluşuyor şu anki genel durum budur” dedi.

Sistemin Avrupa ülkelerinde iyi bir şekilde yürütüldüğünü belirten Hikmet Genç, “Bu sistem iyiyse zaten kendini yönetecek en doğru kişiyi neden bu millet kendisi seçemesin. Demokrasiyi, Cumhuriyeti Avrupa’dan ithal etmedik mi bunun da örnekleri var Avrupa’da ve gayet iyi işliyor neden bizde olmasın. İşte bize bu söyleniyor onlar Avrupa onlar seçer ama Türkler seçemez. Bunu artık bir kenara bırakmaklayız” ifadelerini kullandı.

Süleyman Özışık’ta konuşmasında 'hayır' kanadının tek adam rejimi iddiaları üzerinden konuştu. Özışık “Tek tek madde madde açıklamaya kalksalar onlarda biliyorlar ki istedikleri sonuç çıkmayacak. O yüzden başlıklar altında konuşuyorlar. Tek adam rejimi gelecek, ana yasa bitecek bunların hiç biri olmayacak, onlarda biliyor. Hele bide diktatör diyenler var. Ya soruyorum hangi diktatör iki dönem kuralı getirip iki dönem sonra ben emekliye ayrılacağım halk istediğini seçsin der” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmacılara GESMEK kursiyerlerinin yaptığı el işlemeli çini tabak hediye etti. Başkan Köşker konuşmacılara verdikleri konferans ve Gebzeli akıllarında kalan soru işaretlerini cevaplandırdıkları için de teşekkür etti. Konuşmacılar da Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti. Konferans hatıra fotoğrafı ile son buldu.
 

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