Glutensiz yiyecek arayışı kafeterya açtırdı

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde restoran açan çölyak hastası 33 yaşındaki Hacı Emin ve 22 yaşındaki Zelal Demir çifti, burada kendileriyle aynı hastalığı taşıyanlar için her türlü yiyeceği hazırlıyor.

Zelal Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşındayken karşılaştığı komplikasyonlar dolayısıyla gittiği hastanede çölyak hastası olduğunu öğrendiğini belirtti.

Diyarbakır'da Hacı Emin'le tanıştığını ve daha sonra da evlendiklerini, ardından Gümüşhane'de yaşamaya başladıklarını ifade eden Demir, orada çölyak hastalarının tüketmesi gereken glutensiz ürünleri bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Demir, 2015'te Kocaeli'ye yerleştiklerini dile getirerek, "Gümüşhane'de iken 'Bize uygun kafeteryalar var' diye düşünerek Kocaeli'ye geldik. Buraya geldiğimizde çölyaklılar için glutensiz yiyecekler yapan 2 kafeterya vardı. Oralarda yemek yiyorduk. Bu bizim için önemli bir hizmetti. Kafeteryalar daha sonra kapandı. Çarşıya çıktığımızda yemek yiyecek yer bulamıyorduk. Çantalarımızda yiyeceklerimizle dolaşıyorduk" diye konuştu.

- "Ben ve eşim de çölyaklı olduğumuz için bize güveniyorlar"

Bu süreçte kafeterya açmaya karar verdiklerini anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Kafeterya açınca çölyaklılar bizimle beraber olacaklardı. Bizim gibi olan çiftler dışarıda baş başa yemek yiyemiyorlar. Ama burada rahatlıkla yiyebliyorlar. Çölyaklı çocuklar burada börek, pizza, mantı gibi yiyecekler bulabiliyor. Ben ve eşim de çölyaklı olduğumuz için bize güveniyorlar."

Yemek yaparken her türlü etkene dikkat ettiklerini belirten Zelal Demir, "Burada glutensiz hamburger, pizza, kıymalı pide, kaşarlı pide, mantı, waffle, tost, kurabiye, pasta gibi akla gelecek herşeyi yapıyoruz. Çölyak hastası arkadaşım ne isterse yapıyorum. Buraya gelenler beni takdir ediyor, 22 yaşında böyle bir esnaf yok. Çölyaklıya yemek sunabilmek cesaret gerekiyor. Ben o cesareti sergilediğimi düşünüyorum. Onlar da buraya geliyorlar. Bu nedenle insanlar beni takdir ediyor." diye konuştu.

Hacı Emin Demir de çölyak hastası olduğu için dışarıda çalışmakta zorluk yaşadığını ifade ederek, çalıştığı iş yerlerinde glutensiz yemek bulamadığını söyledi.

Glutenli yiyecek tükentince de büyük rahatsızlık yaşadığını dile getiren Demir, bu nedenle kendileri ve çölyak hastaları için kafeterya açtıklarını kaydetti.