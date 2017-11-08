Göçmen sağlığı merkezi açılıyor

Darıca Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Caner Üstüner ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Kocaeli Temsilcisi Sinem Mısırlıoğlu, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Darıca Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak kurulması planlanan göçmen sağlığı merkezine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Darıca Kaymakamı Karaman, projeye her zaman destek olacağını belirterek, diğer kamu kurumlarıyla birlikte daha organize bir şekilde çalışılması için talimatlarını verdi.

Karaman, yoğun Suriyeli nüfusun bulunduğu ilçedeki önemli bir eksikliğin bu merkezle birlikte giderilmiş olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan, ilçede göçmenlere yönelik kadın danışma merkezinin de açılacağı bildirildi.