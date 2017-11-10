Gök bilimciler 'ölmeyen' yıldız keşfetti

ABD'nin California eyaletindeki Las Cumbres Gözlemevinde (LCO) faaliyet gösteren bir grup araştırmacı, 50 yıldan uzun sürede birkaç kez patladığı halde yok olmayan bir yıldızın varlığını tespit etti.

Araştırmacılar, ilk kez 2014'te keşfedilen ve "iPTF14hls" koduyla anılan süpernova patlamasının ardından sönmeye başlayan yıldızın birkaç ay sonra yeniden canlandığını gözledi.

Bunun üzerine yıldızla ilgili tarihsel kayıtları inceleyen bilim adamları, süpernovanın olduğu yerde 1954'te başka bir süpernova patlaması yaşandığını, yıldızın bu patlamanın ardından da bir şekilde varlığını koruduğunu fark etti.

Daha detaylı bilgi edinmek üzere Hawaii'deki Keck Gözlemevinin ileri spektrometre enstrümanlarıyla incelemeler yapan bilim adamları, patlamanın bugüne kadar gözlenenlerden farklı olduğunu, ilk başta hidrojen ağırlıklı çekirdeğin çökmesiyle oluşan normal süpernovalar gibi göründüğünü fakat parlama ve sönmelerin olağandan beş kez yavaş gerçekleştiğini belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Iair Arcavi, "Bu süpernova, dev yıldız patlamalarının işleyişiyle ilgili tüm bildiklerimizi boşa çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı