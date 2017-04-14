Gökçe Aygün akülü arabaya kavuştu

Marmara Spina Bifida Tüm Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyesi Gökçe Aygün kendisine hediye edilen akülü engelli arabasına kavuştu.

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü ve Rotaract Kulübü ilimizde faaliyet gösteren Marmara Spina Bifida Tüm Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği’ne bir adet akülü engelli arabası hediye etti.Derneğin Karabaş Mahallesi’nde düzenlenen törenle akülü araba dernek üyesi Gökçe Aygün’e teslim edildi. Törene İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü Başkanı Serkan Bakılı, Rotaract Kulübü Başkanı Ece Ünlü, Dernek Başkanı Özcan Nabi Ulusoy, klüp üyesi Vildan Yaman ve dernek üyeleri katıldı.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Akülü arabayı teslim alan Gökçe Aygün oldukça mutlu oldu. Ayrıca Aygün’e aracı nasıl kullanacağı anlatıldı.Teslim töreninde konuşan İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü Başkanı Serkan Bakılı ve Rotaract Kulübü Başkanı Ece Ünlü bu tür sosyal sorumluk projelerinin devam edeceğini ifade etti.

Derneğin Başkanı Özcan Nabi Ulusoy ise dernek adına teşekkürlerini sunarak, tüm vatandaşları bu tür projeler için teşvik etmeye davet etti.

Çiğdem ARMAĞAN