Gökhan Meral ile Uğur Daşdemir ayrılmadı

Kocaelispor’da PAF takımındaki performanslarıyla dikkat çekip 2009’da profesyonel sözleşme imzalanan, A takıma alınan Uğur Daşdemir Süper Lig, Bank Asya ve 2.Lig, Gökhan Meral ise Bank Asya ve 2.Lig sezonlarında yeşil-siyahlı formayı giymişlerdi.

Kulübün kapanma noktasına gelmesinin ardından Körfez FK’ya geçen ikiliden Uğur Daşdemir sonrasında Karşıyaka ve Darıca G.B’de, Gökhan Meral ise Orduspor ve Tokatspor’da oynamışlardı.

İkilinin yolu geçen sezon Körfez FK’da kesişti. Kırmızı-Siyahlı takımla başarılı bir sezon geçiren Gökhan ile Uğur’un hem 2.Lig, hem 1.Lig’den çok sayıda takiplisi vardı. İki yeni sezon yine birbirlerinden ayrılmadılar, aynı takıma gittiler. Yetenekli futbolcular 2017-18 sezonunda 1.Lig ekibi Adanaspor forması giyecek. 27 yaşındaki Uğur ile 26 yaşındaki Gökhan önceki gün kendilerini yeni kulüplerine bağlayan imzaları attılar.