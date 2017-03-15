Gölcük Anıtpark’ta oturma grupları perişan

Gölcük Anıtpark Meydanı’nda bulunan oturma gruplarının büyük bölümü, eskimiş, yıpranmış, kırılmış. Gölcük’ün en hareketli bölgesi, en büyük park alanı olan Anıtpark’taki oturma gruplarının bahar ve yaz ayları öncesinde elden geçirilmesi gerekiyor.