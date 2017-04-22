Gölcük, Bayburt sınavında

Play-Off umutlarını son iki maça taşıyan Gölcükspor günü evinde Bayburt maçıyla geçirecek.

Hafta iç prim krizi yaşayan Kırmızı-Siyahlılarda perşembe günkü idman iptal edilmişti. Yönetim kurulu Karacabey deplasman galibiyetinin 1000’er TL’lik prim tutarını cuma günü akşam saatlerinde hesaplara yatırdı.

Temsilcimizde sakat veya cezalı bulunmuyor. Başkan Ahmet Şahin, taraftar desteğine çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak maçı Batman’dan Yavuz Çetin yönetecek. Kırmızı-Siyahlı ekibin kulağı 2 puan önündeki Çorum Belediye’nin Kozan Belediye deplasmanındaki maçında olacak.

