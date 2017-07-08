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Gölcük Belediyesi’nden kulüplere malzeme yardımı

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Gölcük Belediyesi’nden kulüplere malzeme yardımı
Gölcük Belediyesi her yıl olduğu gibi, bu sezonda da ilçede bulunan amatör kulüplere spor malzemesi yardımında bulunuyor.

Gölcük Belediyesi, 2017-18 sezonu öncesinde amatör kulüplere forma, ayakkabı ve futbol topunda oluşan malzeme yardımını önceki gün dağıttı. Kulüp yöneticileri, Başkan Ellibeş’e teşekkür ettiler.

MALZEMELERİ BAŞKAN ELLİBEŞ DAĞITTI

Spor malzemelerinin dağıtımına katılan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, kulüp yöneticileri ile tek tek tokalaştı, sohbet etti, sorunlarını dinledi. Başkan Ellibeş, “Spor kulüpleri yöneticileri çok zor bir görevi yerine getiriyorlar. Bizde belediye olarak onların yükünü hafifletmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim kulüplerden isteğimiz, altyapılarına daha çok önem versinler. Tesis ve spor malzemesi konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

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