Gölcük Belediyespor Ata sporunu sevdiriyor

Gölcük Belediyespor Kulübü, güreşte altyapıya çok önem veriyor. Kırmızı-Siyahlı ekipte, yaşları 10 ile 17 arasında değişen sporcular haftanın 3 günü antrenman yapıyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ANTRENMAN

Gölcük Belediyesi Çiftlikspor Kompleksinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 17.00-19.00 saatleri arasında yapılan çalışmalara 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 yaş gruplarındaki sporcular katılıyor. Alt yapıda teknik adam olarak Kazım San, Uğur Taşdan ve Ömer Özbek görev yapıyor, belirlenen program doğrultusunda yapılan çalışmalar büyük bir disiplin içerisinde gerçekleştiriliyor.

ÇAVDAR, “ATA SPORUMUZ GÜREŞİ GENÇLERE SEVDİRMEK İSTİYORUZ”

Gölcük Belediyespor Güreş Koordinatörü Rüstem Çavdar, 7 yaş ve üzeri sporcuları antrenmanlara beklediklerini söyledi. Çavdar, “Altyapı çalışmalarının amacı, gençlerimize Ata sporumuz güreşi sevdirmektir. Burada yetenekli sporcuları müsabaka kadrolarına alıp, turnuvalarda yarıştırmak istiyoruz” dedi.