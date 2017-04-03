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Gölcük bırakmıyor

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Gölcük bırakmıyor
Üst üste gelen puan kayıplarıyla Play-Off’u zora sokan Kırmızı-Siyahlılar umutlarını koruyorlar.

Teknik patron Tokuş, “Futbolda her şey olabilir. Biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Temsilcimiz yarın deplasmanda Manavgat ile oynayacak.

UMUTLAR BİTMEDİ
Van Büyükşehir’i elinden kaçıran, evinde çok önemli iki puan kaybı yapan Gölcükspor’da moraller bozuk olsa da, umutlar bitmiş değil. Teknik sorumlu Yusuf Tokuş golsüz biten maçla ilgili olarak, “Sezonun en ağır maçlarından birini oynadık ama gol atamayınca iyi oyunun önemi kalmıyor. Futbolcularım anormal biçimde özverilerini ortaya koydular, her şey mükemmeldi ama futbol şansımız yoktu. Son dakikada, 90+3’ de top girmedi, fizik kurallarına aykırı olan bir pozisyondu. Futbolcularım büyük üzüntü yaşadı. Tekrar onları motive etmek lazım” dedi.

SONUNA KADAR
Tokuş gelecekten umutlu olduğunu söyledi, “Önümüzde 5 tane maç var. Nasıl biz bugün şanssızlıklar yaşıyorsak, rakiplerimiz de aynı durumla karşılaşacaklar kaybedecekler. Biz yılmadan, pes etmeden sonuna kadar devam edeceğiz, çok inatçı bir biçimde bu Play-Off mücadelemizi sürdüreceğiz. Futbolda her şey olabilir, Çorum’un bir maçı fazla, bay oldukları hafta biz kazandığımızda puan farkımız 4’ e düşecek. Biz kendi maçlarımıza bakacağız kazanmaya çalışacağız. Şansızlıklara takılıp kalmayacağız, sonuçta o topu çizgi içine geçirmemiz lazım” dedi.

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