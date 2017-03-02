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Gölcük Depremi’nde sahipsiz olarak gömülenlerin mezarları açılıyor

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Gölcük Depremi’nde sahipsiz olarak gömülenlerin mezarları açılıyor

Kenan Emir isimli vatandaş, 17 Ağustos 1999 felaketinden sonra kaybolan, hiç haber alamadığı kızını bulma çabalarından hiç vazgeçmedi. 

Kayıp Hicran Emir ile ilgili konu, sonunda ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın programına kadar geldi. Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’nda, deprem felaketinin ardından defnedilen 107 kimliği belirsiz cenaze bulunuyor. Kenan Emir, kızının ölü veya diri bulunması konusunda kararlı. Konu mahkemeye gitti. Mahkeme kararıyla 17 Ağustos Mezarlığı’ndaki kimliksiz 35 mezarın açılmasına, DNA testi yapılmasına karar verdi. Bugün saat 10.00’da Gölcük’te isimsiz mezarların açılmasına başlandı, DNA örnekleri alınacak. 

Kerim YAVUZ

MÜGE ANLI ÇALIŞMALARI CANLI CANLI  İZLEYENLERİYLE PAYLAŞTI

Müge Anlı, bugünkü yayınında sahipsiz mezarların açılmaya başlandığını duyurdu.

18 yıl sonra Müge Anlı’nın girişimiyle başlatılan mezar açma ve kimlik tespit çalışması sonucunda ailelerin kayıp yakınlarına teslim edilecek.

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Kayıp Hicran Emir

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