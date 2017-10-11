Gölcük, Erok’a hazırlanıyor

İhsaniye Stadı’ndaki çalışma koşu ve 5’e 2 ile başladı. Sonrasında futbolcular üç gruba ayrıldı ve yarım sahada maç yaptı. Maçı kazanan kırmızı yedekli takımın futbolcuları büyük sevinç yaşadı. İzinli olan Berke ile Sedat idmana katılmadı. Teknik patron Ramiz Soydaş, ilk idmanda takıma moral yüklemesi yaptı. Soydaş, “Biz iyi bir takımız. Kendi kalemize attığımız golle kaybettik. Artık bu maçı unutup pazar gününe bakıyoruz. Zor gruptayız. Saha zemini çok ağırdı, bu kuvvetli takımlara yarıyor” dedi.