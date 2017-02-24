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Gölcük, Erzincan’a hazır

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Gölcük, Erzincan’a hazır
3.Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Kırmızı-Siyahlı takım, bugünkü Erzincanspor maçının taktik provasını dün yaptı.

Şehir Stadı’ndaki çift kale oldukça çekişmeli geçti. Teknik sorumlu Yusuf Tokuş’un sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu taktik prova Ömer ile Berke’nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Beylerbeyi maçında sakatlanan, arka adalesinde problem olan Ahmet’in tedavisi İstanbul’da sürüyor. Sağ arka adalesinde ağrısı olan Berke ile sakatlığı bulunan diğer isim Cemal’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

14.00 UÇAĞIYLA GİDİYORLAR
 Ara transferin son günü alınan Emre Kart takımdan ayrı günde çift idman yapıyor. Temsilcimizde sarı kart cezalısı Cenk yarın yok. Kafile bugün Atatürk Hava Limanı’ndan 14.00 uçağıyla Erzincan’a gidecek, geceyi Grand Simay Otel’de geçirecek. Dönüş 20.00 uçağıyla gerçekleşecek. Erzincan maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: Fırat, Muratcan, Fatin Sandallı, Yunus, Cemal, Mehmet Sayan, Sedat, Kaan, Fatih yiğen, Aydın, Berke, Sami, Adem, Bilal, Onur, İlyas, Bahattin, Ömer.

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