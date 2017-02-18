Gölcük esnafına kredi kolaylığı

Gölcük’te Kentsel Dönüşüm kapsamında yapımı devam eden yeni sanayi sitesine geçecek esnaflarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni siteden yer alacak Gölcüklü esnaflara ödemede kolaylık sağlanırken, avantajlı kredi alma imkânı da verildi. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, bu gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte düzenlenen toplantıya Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Kemal Kahraman, Levent Değirmenci, Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu da katıldı.

YÜZDE 25 PEŞİN, KALANI 18 TAKSİT

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in verdiği bilgiye göre, Gölcük Sanayi Sitesi’nin yeni yerinden dükkân alan esnaflar indirimli fiyat üzerinde yüzde 25’i peşin ödedikten sonra, kalan miktarı da 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecek.

Başkan Ellibeş, konuyla ilgili Bakanlıkla görüşme yapıldığı, böyle bir ödeme tablosu oluşturulduğunu anlattı, “Esnafımızın beklentisi ve talepleri de bu yöndeydi. Bu beklentileri yerine getirilmiş oldu. Şubat ayı sonuna kadar dosyaların tamamlanmasını ve başvuruların yapılmasını esnaflarımızdan talep ediyoruz. Mart ayının 15’ine kadar, en geç Mart ayı sonuna kadar da esnaflarımız paraların peşinatlarını % 25’ini yatıracak ve bizler de dükkânlarının ayrımını yapmış olacağız. Tapuyu verdiğimiz tarihte de geri kalan paraların ödemesi yapılacak. Bu arada da hiçbir ara ödeme almayacağız. Yani esnaflarımız bir kira veya taksit ödemesi yapmayacaklar. Ödemeler bitince de tapular verilecek.” dedi.

150 BİN TL’YE KADAR KREDİ

Bu arada, dükkân alacak ve peşin ödeme yapamayacak esnaflara da kredi imkânı sağlandı. Esnaf Kefalet Kooperatifi üzerinden esnaflar 150 bin TL’ye kadar krediden yararlanma imkânı bulacak. Başkan Ellibeş, mevcut sanayi sitesindeki mülk sahibi esnaflara birebir dükkan verdiklerini, hiçbir fiyat farkı talep etmeden transferlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ellibeş, “Bu anlayış içerisinde mülk sahibi 81 esnafımızın geçişleri yapıldı. Bir yıldan fazla kiracı konumunda olan, bunu belgeleyen her bir esnafa da kurasız bir şekilde bir dükkân alma hakkı sağlandı. Bu kapsamda da 42 tane esnafımız dükkân alma talebinde bulundu.