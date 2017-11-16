Gölcük, galibiyete şartlandı

Bugün 13.00 uçağı ile Trabzon’a giden Kırmızı-Siyahlı ekip, cumartesi günkü maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

EMRE VE BERKE BIYIK YOK

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen hafta sahasında oynadığı, farklı skorla kaybettiği lider Turgutluspor maçında ilk yarıda sakatlanan Emre ile Berke Bıyık’ın en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Belinden sakat olan Emre, İstanbul’da tedavi görüyor. Ayağında yırtık şüphesi olan Berke Bıyık’ın da bir süre da çalışmalara katılmayacağı öğrenildi.

BAŞKAN ŞAHİN, METİN UZUNER TESİSLERİ’NE HAYRAN KALDI

Gölcükspor, cumartesi günü 1461 Trabzon ile oynayacağı maçın suni çim zeminde olmasından dolayı çalışmalarını Kavaklı Stadı ile Metin Uzuner Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin, önceki gün Metin Uzuner Tesisleri’nde yaptığı çalışmayı Başkan Ahmet Şahin de izledi. Şahin, Metin Uzuner Tesisleri’ni çok beğendi.

