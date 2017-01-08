Gölcük Gençlik Merkezi nihayet hizmete açıldı

Düzağaç Mahallesi’nde bulunan Gölcük Gençlik Merkezi’nde çok amaçlı salon, kütüphane, mescit bulunuyor. 12-24 yaş grubundaki gençler bu merkeze üye olabiliyorlar. Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü Fikret Ormancıoğlu, faaliyet alanlarını şöyle açıkladı:
“Uygulamalı güzel sanatlar; resim, müzik (ses ve enstrüman), dans, bale, halk dansları, takı tasarımı, ahşap boyama, kumaş boyama, tiyatro, heykel, edebiyat, çinicilik, fotoğrafçılık, karikatür, kırkyama, vitray, satranç, izcilik, kütüphanecilik”. Merkezde çeşitli konferans, paneller, bilimsel toplantılar da düzenlenebilecek. Gölcüklü gençlerin bu merkeze ilgisi bekleniyor.
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