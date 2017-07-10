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Gölcük ile Darıca G.B aynı grupta

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Gölcük ile Darıca G.B aynı grupta

3.LİG GRUP

Gölcükspor, Darıca G.B, Velimeşe, Anadolu Bağcılar, Kasımpaşa Erok, Yeşil Bursa, Turgutlu, Tire, Muğla, Yeni Ordu, Ankara Demir, Kayseri Erciyes, Kırıkhan, 1461 Trabzon, Pazar, Erzincan, Diyarbekir, Van BB

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