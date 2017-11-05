Gölcük ile Darıca G.B eli boş dönüyor

GÖLCÜKSPOR DİRENEMEDİ

Yeni teknik direktörü Kayhan Çubuklu yönetiminde dün ilk deplasmanına çıkan Gölcükspor, grubun şampiyonluk adayı Diyarbekir’e diş geçiremedi. İlk yarım saati başa baş geçen maçta ev sahibi 38’de öne geçti, devre biterken fark ikiye çıktı. İkinci yarıda Kırmızı-Siyahlı ekibimiz biraz derli toplu gözüktü. 787nci dakikada Berka’nin golü umut verse de, 2 dakika sonra gelen üçüncü gol temsilcimizin direncini kırdı. Son dakikalarda Berke’nin penaltı golüyle skor ortaya çıktı. Temsilcimiz 3-2’lik sonuçla puansız kaldı.

DARICA G.B’YE İKİNCİ DARBE

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Sarı-Yeşilli ekibimiz ateş hattındaki 1461 Trabzon’a konuk oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 24. Dakika öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı. Sentetik çim zeminli sahada zorlanan Sarı-Yeşilli ekibimiz 61 ve 66’da iki önemli fırsat buldu. İlkinde Kerem, ikincisinde Özer fırsatları kullanamadı. Son anlarda iyice yüklenen temsilcimiz 84’te Halil ile beraberlik şansını kaçırdı. Maç 1-0 bitti, temsilcimiz ligdeki ikinci yenilgi acısını da deplasman maçında tattı.