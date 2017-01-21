Gölcük ile Derince dışarıda, Darıca G.B evinde

3.Lig’deki diğer temsilcilerimiz günü bir iç, iki dış saha maçıyla geçirecek.

2.grupta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Derincespor, Play-Off’a oynayan Halide Edip Adıvar, 1.Grupta zirveye sokulmak isteyen Gölcükspor ise Altay’a konuk olacak. 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca G.B ise Ankara Adliye’yi ağırlayacak. Maçlar 13.30’da başlayacak.

GÖLCÜK, ALTAY’IN KONUĞU

3.Lig 1.grupta 10 haftadır kaybetmeyen, gözünü Play-Off hattına diken Gölcükspor yarın Altay’ın konuğu olacak. İkinci yarıya galibiyetle başlamanın moraliyle sahaya çıkacak olan Kırmızı-Siyahlıların ilk yarının son haftalarından itibaren müthiş bir çıkış gösteren İzmirli rakibi önünde işi hiç kolay değil. Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Hatay bölgesinden Hamit Basık yönetecek. İlk maçı Altay 4-0 kazanmıştı.

DERİNCE, İSTANBUL’DA

3.Lig 2.grupta haftalardır düşme hattında bulunan Derincespor ikinci yarıya iç saha beraberliğiyle başlamıştı. Sarı-Lacivertli ekibimiz günü İstanbul’da Halide Edip Adıvar maçıyla geçirecek. İkinci yarı öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen, Tirespor karşısındaki performansıyla umut veren temsilcimizin İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmesi bekleniyor. Vefa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Kayseri’den Selçuk Şahin yönetecek. İlk maçı ekibimiz 1-0 almıştı.



DARICA G.B EVİNDE

İkinci yarıya deplasman galibiyetiyle başlayıp, ikinci sıraya yükselen 3.Lig 3.gruptaki temsilcimiz Darıca G.B bugün Ankara Adliyespor ile sahasında karşılaşacak. Gözünü liderliğe çeviren Sarı-Yeşilli ekibimizin alt sıralardan uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında fazla zorlanmadan kazanması bekleniyor. Darıca İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İstanbul’dan Can Cengiz yönetecek. Temsilcimiz Ankara’daki maçı 2-0 kazanmıştı.

