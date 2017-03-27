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Gölcük İY berabere:1-1

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Gölcük İY berabere:1-1
2.Küme E Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlar Kavaklı Stadı’ndaydı.

12 puanla zirve ortaklarından olan Gölcük İY, Tepeköy Defnespor karşısında 1-1 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında çok büyük darbe yedi.

KAVAKLISPOR ZİRVEYE TUTUNDU

Bu sezon hedefini 1.Küme olarak belirleyen Kavaklıspor, ligin ilk yarısını son maçında sahasında konuk ettiği Yalakderespor’u 7-0 yendi, zirve yarışı yapan takımlara yanaştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu farklı galibiyetle puanını 12’ye çıkardı, lider Yuvacıkspor ile arasında 3 puanlık farkı korudu. Grubun ilk yarısını lider bitiren Yuvacıkspor da, ligin ilk yarısın son haftasını Pazarköyspor hükmen galibiyeti ile geçirdi, puanını 15’e yükseltti.

 

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