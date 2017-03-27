Gölcük İY berabere:1-1

12 puanla zirve ortaklarından olan Gölcük İY, Tepeköy Defnespor karşısında 1-1 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında çok büyük darbe yedi.
KAVAKLISPOR ZİRVEYE TUTUNDU
Bu sezon hedefini 1.Küme olarak belirleyen Kavaklıspor, ligin ilk yarısını son maçında sahasında konuk ettiği Yalakderespor’u 7-0 yendi, zirve yarışı yapan takımlara yanaştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu farklı galibiyetle puanını 12’ye çıkardı, lider Yuvacıkspor ile arasında 3 puanlık farkı korudu. Grubun ilk yarısını lider bitiren Yuvacıkspor da, ligin ilk yarısın son haftasını Pazarköyspor hükmen galibiyeti ile geçirdi, puanını 15’e yükseltti.
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