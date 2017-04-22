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Gölcük İY’ye 1 puan yetiyor

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Gölcük İY’ye 1 puan yetiyor
2.Küme E Grubu’nda Sanayispor’dan sonra Play-Off’a çıkacak ikinci takım için en şanslı aday Gölcük İY. Turuncu-Beyazlı ekip, son iki haftaya girerken Kavaklıspor’un 5 puan önünde yer alıyor.

Gölcük İY, yarın akşam Kavaklı Stadı’nda 18.13’te başlayacak maçta Yalakderespor ile berabere bile kalsa Play-Off biletini alacak.

SANAYİSPOR, NORMAL SEZONDA SON MAÇINI T. DEFNE İLE OYNUYOR
2.Küme E Grubu’nda son iki hafta öncesinde Yuvacıkspor, şampiyonluğunu ilan etti. Bu grupta ikinci sırayı elde eden Sanayispor ise 1.Küme umutlarını Play-Off’a bıraktı. Turuncu-Siyahlı ekip, normal sezonda son maçını yarın akşam Tepeköy Defnespor ile oynayacak. Büyükşehir Tesisleri’ndeki karşılaşma 17.00’de başlayacak.
 

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