Gölcük Kadın Meclisi’ne kasım ayı bilgilendirmesi

Başkan Ellibeş ile birlikte düzenlenen toplantıya Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, Gölcük Bayanlar Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve Kadınlar Meclisi üyeleri katıldı. Toplantıda ilçedeki gelişmeler ve belediye hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Gölcük Belediyesi Kadınlar Meclisi üyelerinden yöneltilen sorulara da cevap verilerek, üyeler bilgilendirildi.

“GÖLCÜK’Ü KADINLARLA BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, eski Migros’un bulunduğu ye-re yeni hastanenin yapılacağını hatırlattı, bunun için mecliste gerekli devir kararının oybirliğiyle alındığını anlattı. Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında Yeni Sanayi Sitesi inşaatı ve Sivritepe mevkiinde Başbakan Binali Yıldırım’ın temelini attığı 541 konutun inşaatının da tüm hızla sürdüğünü aktaran Başkan Ellibeş, Kadın Meclisi’nin katkılarına dikkat çekti, “Bundan sonra da Gölcük’ü bayanlarımızla birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

