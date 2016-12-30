Gölcük okullar arası ayak tenisi sonuçlandı

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ortaokullar ve liseler arası Erkekler Ayak Tenisi Turnuvası final maçları ile noktalandı.

ORTAOKULLARDA ÖMER SEYFETTİN LİSELERDE HACI HALİT ŞAMPİYON OLDU

İlimizde ilk kez Gölcük’te düzenlenen turnuvada ortaokullarda Ömer Seyfettin birinci, Gölcük Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. Liselerde ise Hacı Halit Lisesi birinci olurken, ikinciliği İhsaniye Meslek Lisesi, üçüncülüğü ise Fatih Sultan elde etti. Dereceye girenlere okullara ödüllerini Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Muhyettin Yıldırım verdi.

16 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan turnuvada 8 ortaokul, 8 lise olmak üzere toplam 16 takım mücadele etti. Turnuvada maçları Beden eğitimi öğretmenleri yönetiyor. Eleme sistemine göre oynanan ayak tenisinde birbirinden heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuva yarın final ve üçüncülük maçlarının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi. Gölcük belediye başkanı Mehmet Ellibeş, gençleri spor sahalarında görmekten çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.