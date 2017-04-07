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Gölcük pazar güne hazır

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Gölcük pazar güne hazır
Pazar günü evinde düşme hattındaki Kütahyaspor ile oynayacak olan Kırmızı-Siyahlılar hazırlıklarını tamamlayıp pusuya yattı.

Berke ve Mehmet’in cezalı olduğu yarınki kritik maça Gölcüklülerin büyük ilgisi bekleniyor. Teknik patron Yusuf Tokuş, Kütahya engelin aşarak Play-Off hattıyla farkı 1’e indirmek istediklerini söyledi.

Tokuş şöyle devam etti:
“Geçen hafta tahminlerim çıktı. Çorum’un yenileceğini söylemiştim, öyle oldu. Aldığımız galibiyetle yeniden iyi bir konuma geldik. Bu zorlu yolda bize inananları, bizimle birlikte bu yola baş koyanları inşallah sezon sonu mutlu edeceğiz. Play-Off şansımızı son maçın son dakikasına kadar zorlayacağız. İnşallah Play-Off’a kalır, oradan da 2.Lig’e çıkarız”
 

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