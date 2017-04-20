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Gölcük, pırlanta kenti olmalı

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Gölcük, pırlanta kenti olmalı
2. Gölcük Uygulamalı Takı Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Gölcük Sanat Galerisi’nde yapılan açılış programı ile başladı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, Gölcük Kuyumcular Derneği Başkanı Naim Gürel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, öğrenci ve sanatsever davetliler etkinliğe katılım gösterdi.

GÖLCÜK BİR MARKA

Proje Yürütücüsü KOÜ Değirmendere Ali Özbay MYO El Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mine Can yaptı. Can, bu yılki sempozyumun temel amacının yurt içindeki sanatçı ve akademisyenleri bir araya getirmek ve eğitime katkı sağlamak olduğunu, bu yıl 6 sanatçının katıldığını söyledi. KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, “Okulumuzu önümüzdeki dört yıl içerisinde artık bir sanat ve eğitim merkezi olarak görmek istiyoruz” dedi, katılım nedeniyle teşekkür etti. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk sanatın, toplumsal değerlerin en önemli ayaklarından biri olduğunu ve Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile birlikte, Gölcük Vizyon 2023 projeleri üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Seramik, ahşap heykel sempozyumları denildiğinde Gölcük’ün bir marka olduğunu söyledi.

PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş “Vizyon 2023, örnek bir projedir. Vizyon 2023 projemiz, ülke çapında kabul gördü. Gölcük’ü marka kent yapma yolundaki ilerleyişimiz devam ediyor. Gelecek yıllarda da daha güçlü bir şekilde bu projelerimizi devam ettirmek istiyoruz. İlçemizin dört uluslararası sanatsal etkinliği var. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük’ün aslında adının bir marka olduğuna vurgu yaptı, “Bu markayı doldurmak gerekir. Gölcük pırlanta konusunda isim yapmalı, daha da önemli adımlar atmalı. Dört uluslararası etkinliğimiz var. Bunu beşe çıkarmalıyız. Sempozyumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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