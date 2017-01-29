Gölcük, Play-Off hattında: 1-0

Ligde son 11 maçtır kaybetmeyen, müthiş bir performans gösteren Gölcükspor, bugün evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor’u ikinci yarıda Sami’nin attığı golle 1-0 mağlup etti, bu sezon ilk kez Play-Off hattına yükseldi.

İLK YARIDA POZİSYON YOK

Gölcükspor, daha önceki maçlarda olduğu gibi karşılaşmaya kontrollü başladı, ilk tehlikeli atakta konuk ekipten geldi. 29’uncu dakikada Emrullah’ın ceza sahası içinde şutunu son haftaların formda oyuncusu kaleci İlyas kurtardı. Bu yarıda Kırmızı-Siyahlı ekibin en etkili atağı 37’de gelişti, Bilal’in serbest atışta kaleye gönderdiği şut direğin hemen yanından auta çıktı, devre golsüz tamamlandı.

TEK GOL SAMİ’DEN GELDİ

0-0 biten ilk yarının ardından Gölcükspor, maçın ikinci yarısına çok daha etkili başladı. 47’inci dakikada Sami’nin pasında Berke, defansın arkasına sarktı, kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutu auta çıktı. 57’de ise Gölcükspor’un golü geldi. Bu kez Berke’nin pasında Sami soldan ceza sahası girdi, yerden vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi. Maçın son bölümlerinde kaleci İlyas, Sabahattin’in ayağından mutlak bir golü önledi, Berke de net fırsattan yararlanamadı, karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 kazandı.