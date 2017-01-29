  • BIST 83.827
  • Altın 148,121
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Kocaeli 0 °C

Gölcük, Play-Off hattında: 1-0

»
Gölcük, Play-Off hattında: 1-0
Ligde son 11 maçtır kaybetmeyen, müthiş bir performans gösteren Gölcükspor, bugün evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor’u ikinci yarıda Sami’nin attığı golle 1-0 mağlup etti, bu sezon ilk kez Play-Off hattına yükseldi.

İLK YARIDA POZİSYON YOK

Gölcükspor, daha önceki maçlarda olduğu gibi karşılaşmaya kontrollü başladı, ilk tehlikeli atakta konuk ekipten geldi. 29’uncu dakikada Emrullah’ın ceza sahası içinde şutunu son haftaların formda oyuncusu kaleci İlyas kurtardı. Bu yarıda Kırmızı-Siyahlı ekibin en etkili atağı 37’de gelişti, Bilal’in serbest atışta kaleye gönderdiği şut direğin hemen yanından auta çıktı, devre golsüz tamamlandı.

TEK GOL SAMİ’DEN GELDİ

0-0 biten ilk yarının ardından Gölcükspor, maçın ikinci yarısına çok daha etkili başladı. 47’inci dakikada Sami’nin pasında Berke, defansın arkasına sarktı, kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutu auta çıktı. 57’de ise Gölcükspor’un golü geldi. Bu kez Berke’nin pasında Sami soldan ceza sahası girdi, yerden vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi. Maçın son bölümlerinde kaleci İlyas, Sabahattin’in ayağından mutlak bir golü önledi, Berke de net fırsattan yararlanamadı, karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 kazandı.

Bu haber toplam 510 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayispor, 2.Küme’ye katılıyor29 Ocak 2017 Pazar 14:48
  • Hafta içinde ertelenen iki maçın programı da belli oldu29 Ocak 2017 Pazar 14:46
  • Kullar ve Cephanelik’te ki maçlar kar nedeniyle ertelendi29 Ocak 2017 Pazar 14:45
  • Sedaş TEK Spor fark attı:2-829 Ocak 2017 Pazar 14:43
  • Seka Doğan’dan hakeme isyan29 Ocak 2017 Pazar 14:34
  • Yavuzspor’da Nihat-Doğukan işbirliği:2-029 Ocak 2017 Pazar 14:31
  • Nusretiye, liderliğe göz dikti:5-129 Ocak 2017 Pazar 14:26
  • İhsaniyespor bir var, bir yok:0-229 Ocak 2017 Pazar 14:24
  • U-14’lerde 4 maç oynanabildi29 Ocak 2017 Pazar 14:22
  • Arslanbey’de ki maç ertelendi29 Ocak 2017 Pazar 14:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti