Gölcük Saadet’te gençlerin kongresi

Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek genel kurulda başkan değişikliği de yaşanacak. Mehmet Küçükateş’in yeniden aday olmayacağı genel kurulda, başkanlığı Mehmet Şimşek üstlenecek.

Üç yıldır başkanlık görevini yürüten Recep Küçükateş, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti, “Biz de bu yarışta Gölcük gençliğimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. İstanbul’daki işim ve bu bayrağın daha ileri taşınması nedeniyle görevimi devrediyorum” dedi, yeni yönetime başarılar diledi.

SP Gölcük İlçe Gençlik kolları başkanlığını devralacak Mehmet Şimşek ise, “Amacımız Gölcük gençliğinde farkındalık oluşturmaktır. Dedelerimizin tarihte yazdığı destanlardan güç alarak, Erbakan Hocamızın bize bu asırda açtığı Millî Görüş davasında, bu bayrak yarışında bayrağı en ileri seviyeye taşımaya gayret edeceğiz” dedi.

