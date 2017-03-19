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Gölcük, yarıştan kopmuyor:2-1

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Gölcük, yarıştan kopmuyor:2-1
3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, geçen hafta Ankara Demirspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olup, Play-Off yarışında çok büyük yara almıştı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün sahasında konuk ettiği Cizrespor’u Onur Özcan ve Berke’nin attığı gollerle 2-1 yendi, Play-Off umutlarını devam ettirdi.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Geçen hafta Aydın ve Cenk’in kırmızı kart gördüğü Ankara deplasmanında Demirspor maçında penaltıdan yediği üç golle mağlup olan Gölcükspor, dün sahasında Cizrespor karşısında kazanıp, Play-Off yarışında yeniden umutlanmak istiyordu. 18’de Berke’nin şutu az farkla auta çıktı. 22’de Gölcükspor’un golü geldi. Sedat’ın kornerinde ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan Onur Özcan oldu, topu filelere gönderdi. 39’da bu kez konuk takım serbest atış kullandı, Volkan Cizrespor’a beraberlik sayısı kazandırdı, devre de 1-1 sona erdi.

BERKE, CEZA SAHASI İÇİNDE DÜŞÜRÜLDÜ

Maçın ikinci yarısına Gölcükspor çok hızlı başladı, Berke ceza sahası içinde rakip defans oyuncusu tarafından düşürüldü. Hafta içinde Ankara deplasmanında aleyhine çok kolay üç penaltı verilen temsilcimizde, hakem bu kez Gölcükspor’un lehine penaltı düdüğünü çalamadı. 69’da Gölcükspor’da korner atışını yine Sedat ile kullandı, Ömer topu indirdi, Berke röveşata ile topu ağlara gönderdi, Gölcükspor’u 2-1 öne geçirdi. Son dakikada Sedat’ın şutunu kaleci kurtardı, temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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