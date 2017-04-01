Gölcük Yeni Sanayi inşaatı hızla ilerliyor

Gölcük’te Kentsel Dönüşüm kapsamında ilk uygulamaya konulan Gölcük Yeni Sanayi Projesi ile ilgili tanıtım etkinliği düzenlendi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Karaköprü Mahallesi’nde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi’nde bilgilendirme turu yaptı, yapımı devam eden inşaatın resmi temel atma töreninin 3 Nisan Pazartesi günü saat 15.00’te Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katılacağı törenle atılacağını açıkladı.

Başkan Ellibeş’in basın açıklamasına kurmayları Nihat Abiş, Kemal Kahraman ve İbrahim Tektaş da katıldı. Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman’da açıklamada hazır bulundu.

“18 AY SONRA AÇILIŞI YAPACAĞIZ”

Programa katılan basın mensuplarını yemekte ağırlayan Başkan Ellibeş, projeyle ilgili şunları aktardı:

“Bildiğiniz üzere, Yeni Sanayi Sitemizin ihalesini geçtiğimiz yılın son ayında yaparak, cak ayının ilk gününde ihaleyi kazanan firmaya yer teslimimizi yaptık. Görüldüğü gibi 3 ay gibi kısa bir zamanda büyük bir yol aldık. Sanayi Sitemizde çeşitli büyüklüklerde, toplam 418 dükkânımız var. Mevcut kiracı esnafının dışında, çeşitli alanlarda yaklaşık 100 esnafımız için başlattığımız satışlar da tamamlandı. Yaklaşık bu 100 esnaftan 50 tanesi dükkân almak için gerekli şartları yerine getirdiler. Ben bu projenin sanayi esnafımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 18 ay sonra, buranın açılış kurdelesini keseceğiz”

