Gölcük yolunda kaza! 1 yaralı

Gölcük yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu Yuvacık Sapağı Gölcük istikametine giden Mahmut Sümbül idaresindeki 41 F 1379 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyir halinde olan Yener Doğancan idaresindeki 34 JY 5345 plakalı otomobil çarpıştı. Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen polis,itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 34 JY 5345 plakalı otomobil sürücüsü Yener Doğancan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Doğancan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ