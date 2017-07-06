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D-130'da korkutan kaza! Yaralılar var
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Asayiş
06.07.2017 11:28
Başiskele İzmit istikameti D-130 Karayolu Kosova Köftecisi karşısında meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kerim YAVUZ
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Etiketler:
Kocaeli
,
Gölcük
,
Kaza
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