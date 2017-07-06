  • BIST 100.906
  • Altın 142,463
  • Dolar 3,6184
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli 22 °C

D-130'da korkutan kaza! Yaralılar var

»
D-130'da korkutan kaza! Yaralılar var
Başiskele İzmit istikameti D-130 Karayolu Kosova Köftecisi karşısında meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kerim YAVUZ

k1-004.gif

k2-003.gif

k3-001.gif

Bu haber toplam 536 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük'te elektrik kontağı otomobili yaktı05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04
  • Gölcük'te korkutan yangını04 Temmuz 2017 Salı 18:37
  • FETÖ'den 2 eski polis memuruna tahliye04 Temmuz 2017 Salı 16:12
  • Kartepe'de saç kurutma makinesi evi yaktı04 Temmuz 2017 Salı 12:27
  • Oğlunu vuran baba hakkında karar04 Temmuz 2017 Salı 08:52
  • Kandıra'da deniz can aldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:03
  • Çamlıtepe'de korkutan yangın...Kısa sürede yayıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
  • İzinsiz HDP'lilere görüşme izni yok03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:24
  • İzmit'te iğrenç iddia:Köpeğe tecavüz ederken yakalandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
  • Körfez'de otomobil takla attı! 1 yaralı03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti