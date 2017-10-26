Gölcük’e 300 kişilik yurt 

Öğrenci kabulüne başlanmasıyla, bölgede önemli bir eksiğin ortadan kalkması bekleniyor. Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde 2012-2013 eğitim döneminde hizmete giren Gölcük Fen Lisesi için yaptırılan 300 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun açılış kurdelesi, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu’nun katıldığı törenle kesildi.

Hizmete giren yurtta, Gölcük Fen Lisesi’ne başka illerden gelerek eğitim gören 15 erkek 150 kız öğrenci şuan için kalacak. Açılış kurdelesini öğrenciler ile birlikte gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

