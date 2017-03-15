Gölcük’e yıldızlar yağacak

Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, 12 takımın katılımıyla 18 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası Gölcük Kavaklı Stadı’nda geçekleşecek.

3 BÜYÜK TAKIMIN ALT YAPILARI KATILIYOR

Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün organize attığı bu önemli turnuvaya Altınorduspor ile F.Bahçe Kulüpleri de katkı sağlıyor. Altınordu, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Bursaspor, Gölcük Karadenizspor, Gölcükspor, Yeşilovaspor, İzmit GB, Hisareynspor ve Kocaeli Genç Kulüpleri’nin U-11 takımları turnuvada mücadele edecek. Maçlarda 2006 doğumlu minik futbolcular forma giyecek. G.Karadenizspor Teknik Sorumlusu Murat Cinemre, bu önemli turnuvaya spor severleri davet etti.

MAÇLAR KAVAKLI STADI’NDA

İlimiz, ilk kez böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen turnuva 18 Mart Cumartesi gün Kavaklı Stadı’nda yapılacak. 10.00’da başlayacak turnuvada maçlar akşam 18.00’de kadar devam edecek. 12 takım 4’erli 3 grupta yer alacak, ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Maçlar 25’er dakikadan tek devre oynanacak. Turnuvanın final maçını eski FIFA kokartlı hakemimiz Mustafa Çulcu yönetecek.