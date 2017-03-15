  • BIST 89.667
  • Altın 143,801
  • Dolar 3,7217
  • Euro 3,9546
  • Kocaeli 9 °C

Gölcük’e yıldızlar yağacak

»
Gölcük’e yıldızlar yağacak
Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, 12 takımın katılımıyla 18 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası Gölcük Kavaklı Stadı’nda geçekleşecek.

3 BÜYÜK TAKIMIN ALT YAPILARI KATILIYOR

Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün organize attığı bu önemli turnuvaya Altınorduspor ile F.Bahçe Kulüpleri de katkı sağlıyor. Altınordu, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe, Bursaspor, Gölcük Karadenizspor, Gölcükspor, Yeşilovaspor, İzmit GB, Hisareynspor ve Kocaeli Genç Kulüpleri’nin U-11 takımları turnuvada mücadele edecek. Maçlarda 2006 doğumlu minik futbolcular forma giyecek. G.Karadenizspor Teknik Sorumlusu Murat Cinemre, bu önemli turnuvaya spor severleri davet etti.

MAÇLAR KAVAKLI STADI’NDA

İlimiz, ilk kez böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen turnuva 18 Mart Cumartesi gün Kavaklı Stadı’nda yapılacak. 10.00’da başlayacak turnuvada maçlar akşam 18.00’de kadar devam edecek. 12 takım 4’erli 3 grupta yer alacak, ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. Maçlar 25’er dakikadan tek devre oynanacak. Turnuvanın final maçını eski FIFA kokartlı hakemimiz Mustafa Çulcu yönetecek.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor Kartal'ı avladı! 1-015 Mart 2017 Çarşamba 16:35
  • Yarın akşam da maçlar var15 Mart 2017 Çarşamba 16:30
  • U-16’larda sona yaklaşıldı15 Mart 2017 Çarşamba 16:27
  • Gölcük’e yıldızlar yağacak15 Mart 2017 Çarşamba 16:23
  • Küçükler futbolda son 32  eleme turu maçları oynanıyor15 Mart 2017 Çarşamba 16:21
  • U-19 Play-Off’ta Gölcük İY galip15 Mart 2017 Çarşamba 16:19
  • U-14 Play-Off’ta kritik maçlar15 Mart 2017 Çarşamba 16:13
  • Arslanbey ve Damlarspor kazandı15 Mart 2017 Çarşamba 16:10
  • Kardeş Pası turnuvasında birlik beraberlik mesajları verildi15 Mart 2017 Çarşamba 13:38
  • Basketler ''Kardeş pası'' ile atıldı14 Mart 2017 Salı 18:03
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti