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Gölcüklü Belediyeli yüzücüler, Türkiye Şampiyonası’nda

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Gölcüklü Belediyeli yüzücüler, Türkiye Şampiyonası’nda
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olup, Türkiye Şampiyonası’na katılım vizesi alan Gölcük Belediyesporlu yüzücüler, İstanbul’daki yarışmalara katılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzme Federasyonu ile İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olup, Türkiye Şampiyonası’na katılım vizesi alan Gölcük Belediyesporlu yüzücüler, İstanbul’daki yarışmalara katılıyor.

4 SPORCU İLE KATILIYOR

Milli Takım Kamp Seçmesi yarışlarına katılmaya hak kazanan Gölcük Belediyesporlu yüzücülerden Kerem Karaçengel, Melih Oğuz, Burak Sarımehmet ve Doruk Çalışoğlu önceki gün İstanbul’da başlayan Türkiye şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde mücadele ediyorlar. Kulüp Baş Antrenörü Kadir Doğan ile yardımcısı Birkan Agun nezaretinde yarışmalara katılan Gölcük Belediyesporlu yüzücüler, güçlü rakipleri arasından sıyrılıp, kürsüye çıkmak isteyecekler. 

ÜÇ YÜZÜCÜ İL BARAJINI GEÇTİ
Son yıllarda çok büyük atılım içinde olan Gölcük Belediyesporlu yüzücüler, ilimizi başarıyla temsil ediyorlar. Önceki gün yapılan seçme müsabakalarında il barajını geçen Gölcük Belediyesporlu yüzücüler Eren Gölbaşı, Mustafa Kağan Çetin ve İpek Sezen, il dışında yapılacak olan müsabakalarda yarışma hakkının elde ettiler. Baş antrenör Kadir Doğan, bundan dolayı çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

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