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Gölcüklü Ceyda, ortadan kayboldu

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Gölcüklü Ceyda, ortadan kayboldu
Gölcük Yenimahalle’de oturan Süleyman-Meryem Aslım çiftinin kızları Ceyda Aslım’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde psikolojik tedavi de gören Ceyla Aslım, 5 gün önce, “Telefonum bozuldu, tamir ettireceğim” diyerek evden çıktı, bir daha da geri dönmedi.

Ceyda’dan haber alamayan Aslım ailesi, Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne de giderek kaybolan kızlarının bulunması için yasal anlamda yardım istedi.

Süleyman-Meryem Aslım ve yakınları, Ceyda’nın gidebileceği her yere baktı, ancak izine rastlayamadı. Ceyda’nın geri dönmesi için yolunu gözleyen aile, genç kızı gören veya yerini bilenlerin en yakın polis merkezi veya (0537 981 48 14) numaralı telefondan abla Sadiye Aslım’a bilgi verilmesini istiyor.

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