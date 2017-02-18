Gölcüklü Ceyda'dan iyi haber geldi

Gölcük Yenimahalle’de oturan Süleyman-Meryem Aslım çiftinin kızları Ceyda Aslım’dan 5 gündür haber alınamıyordu. Ceyda Aslım'ın Samsun'daki halasının yanında olduğu öğrenildi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde psikolojik tedavi de gören Ceyla Aslım, 5 gün önce, “Telefonum bozuldu, tamir ettireceğim” diyerek evden çıktı, bir daha da geri dönmemişti. Ceyda’dan haber alamayan Aslım ailesi, Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne de giderek kaybolan kızlarının bulunması için yasal anlamda yardım istemişti. Süleyman-Meryem Aslım ve yakınları, Ceyda’nın gidebileceği her yere baktı, ancak izine rastlayamadı.

HALASININ YANINDA

Bugün öğleden sonra 5 gündür ortalarda olmayan Ceyda Aslım'ın Samsun'daki halasının yanında bildirildi.