Gölcüklü Demirbaş, İtalya’da sergi açacak

Gölcüklü ressam Tülay Demirbaş’ın yaptığı yağlı boya tablolarının ünü artık Türkiye sınırlarını açtı.

Çocukluğundan bu yana resim yapmayı hayal eden, bunu gerçekleştirmek için üç yıl önce kursa gidip, eğitim alan Tülay Demirbaş bu alanda hızla yükseldi.

Kurs sonrası Demirbaş, Osmanlı kaftanlarını konu alan yağlı boy resimler yapmaya başladı. Bir resimle başlayan serüvenine kısa sürede 20 tablo sığdırdı. Tülay Demirbaş, daha sonra peşpeşe sergiler açmaya başladı. Kısa sürede büyük üne kavuşan Demirtaş, yaptığı tabloları Uluslararası Floransa Bienali’ne gönderdi. Hemen kendisine olumlu yanıt verilen Demirtaş, bu etkinliğe davet edildi.

İki yılda bir düzenlenen ve 400 sanatçının yer aldığı Uluslararası Floransa Bienali, 6-15 Ekim tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilecek. Tülay Demirbaş’a İtalya yolculuğu için sponsor desteği Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’tan geldi.