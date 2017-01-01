Gölcüklü güreşçiler başarılı oldu

EMRE UZUNER 3’ÜNCÜ OLDU
Antrenör Rüstem Çavdar ve Uğur Taşdan nezaretinde turnuvaya 8 güreşçi ile katılan Gölcük Belediyespor, başarılı maçlar çıkardı. 100 kg’da Yunus Emre Uzuner 3. lük derecesi elde ederek, Gölcük Belediyepor Kulübü adına kürsüye çıktı. Antrenör Rüstem Çavdar, “Sporcularımızla çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunu devam ettirdiğimiz sürece de başarılarımızı her zamankinden daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz” dedi.
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