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Gölcüklü güreşçiler başarılı oldu

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Gölcüklü güreşçiler başarılı oldu
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçtiğimiz günlerde Afyon Karahisar’da düzenlenen Minikler 2.lig Terfi Müsabakalarına Gölcük Belediyespor Kulübü de katıldı, başarılı sonuçlara imza attı.

EMRE UZUNER 3’ÜNCÜ OLDU

Antrenör Rüstem Çavdar ve Uğur Taşdan nezaretinde turnuvaya 8 güreşçi ile katılan Gölcük Belediyespor,  başarılı maçlar çıkardı. 100 kg’da Yunus Emre Uzuner 3. lük derecesi elde ederek, Gölcük Belediyepor Kulübü adına kürsüye çıktı. Antrenör Rüstem Çavdar, “Sporcularımızla çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunu devam ettirdiğimiz sürece de başarılarımızı her zamankinden daha ileriye götüreceğimize inanıyoruz” dedi.

 

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