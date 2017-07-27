  • BIST 108.394
  • Altın 142,809
  • Dolar 3,5301
  • Euro 4,1252
  • Kocaeli 31 °C

Gölcüklü Hakan Göztepe’de

»
Gölcüklü Hakan Göztepe’de
Gölcükspor altyapısından yetişen, 13 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Hakan Cinemre’yi Süper Lig’in yeni takımı Göztepe aldı.

F.Bahçe’de gösterdiği performansla A Takıma yükselen, Milli takımın küçük yaş gruplarında da forma giyen stoper Hakan Cinemre, Göztepe’ye 3 yıllık imza attı.

GEÇEN YIL ESKİŞEHİRSPOR’DAYDI

Son üç yıldır F.Bahçe A Takım kadrosunda yer alan Hakan Cinemre, sezon başında 1.Lig takımlarından kiralık veriliyordu. Hakan Cinemre, iki yıl önce Adana Demirspor, geçen yıl da Eskişehirspor’da kiralık olarak forma giydi. 22 yaşındaki genç stoper,  “Evet, yeni bir sayfa zamanı. Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra bu forma altında elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Transferde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcüklü Hakan Göztepe’de27 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
  • Çınarlıspor altyapısında yeni dönem27 Temmuz 2017 Perşembe 16:58
  • Körfez GB altyapıda start verdi27 Temmuz 2017 Perşembe 16:55
  • Suadiyespor, Coşkun ve Barış’ı aldı27 Temmuz 2017 Perşembe 16:54
  • Seka Doğanspor Arslan’a emanet27 Temmuz 2017 Perşembe 16:50
  • VIP kombine satışı yapılacak27 Temmuz 2017 Perşembe 16:20
  • Doğantepespor seçme yapacak27 Temmuz 2017 Perşembe 16:15
  • Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti27 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • Kocaelispor, Bolu’da26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:07
  • Bozdemir yine birinci26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti