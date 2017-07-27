Gölcüklü Hakan Göztepe’de

Gölcükspor altyapısından yetişen, 13 yaşında Fenerbahçe altyapısına transfer olan Hakan Cinemre’yi Süper Lig’in yeni takımı Göztepe aldı.

F.Bahçe’de gösterdiği performansla A Takıma yükselen, Milli takımın küçük yaş gruplarında da forma giyen stoper Hakan Cinemre, Göztepe’ye 3 yıllık imza attı.

GEÇEN YIL ESKİŞEHİRSPOR’DAYDI

Son üç yıldır F.Bahçe A Takım kadrosunda yer alan Hakan Cinemre, sezon başında 1.Lig takımlarından kiralık veriliyordu. Hakan Cinemre, iki yıl önce Adana Demirspor, geçen yıl da Eskişehirspor’da kiralık olarak forma giydi. 22 yaşındaki genç stoper, “Evet, yeni bir sayfa zamanı. Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra bu forma altında elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Transferde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.