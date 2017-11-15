Gölcüklü Sercan Balkan 3’üncü

Milli Takım forması altında yarışan Gölcük Belediyesporlu Sercan Celil Yaşar, 48 kg’da üçüncü olmayı başardı.

ELLİBEŞ KUTLADI

8 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı Balkan Gençler Şampiyonası’nda Milli takım kadrosunda yer alan, 48 kg’da yarışan Sercan Celil Yaşar da çok önemli bir başarıya imza attı, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Balkan Şampiyonasında Bronz madalya kazanarak, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil eden Sercan Celil Yaşar’ı kutladı. Gölcük Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü Zabit Pustu, altyapılarında yetişen sporcuların başarısının her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

