Gölcüklü Sıla, Sultanlar Ligi’nde

Gölcük Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcusu Sıla Özyürek, Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehirspor’a transfer oldu.

Kocaeli İl Karmasında da oynayan genç yetenek, Bursa Büyükşehir teknik adamlarının dikkatini çekti, bu transfer gerçekleşti.

DEĞİRMENCİ KUTLADI

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci Plaj Voleybol Turnuvası ödül töreni öncesi genç sporcuyu kutlayarak yeni takımında başarı diledi. Bu transfer ile antrenörlerine büyük gurur yaşatan Sıla Özyürek, Gölcük Belediyespor Kulübünü ve Kocaeli’ni en iyi şekilde temsil edeceğini dile getirdi. Transferle ilgili Gölcük Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, "Belediyespor bünyesinde yetişen başarılı sporcumuz Sıla Özyürek’e yeni takımı Bursa Büyükşehir Belediyespor forması altında başarılar diliyoruz. Takımımıza vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz" denildi.