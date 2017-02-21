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Gölcüklü Sıraç Sefer, Türkiye üçüncüsü oldu

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Gölcüklü Sıraç Sefer, Türkiye üçüncüsü oldu
Geçtiğimiz günlerde Rize’de düzenlenen U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası’nda Gölcük Belediyesporlu Sıraç Sefer önemli bir başarıya imza attı.

80 kiloda mücadele eden Sefer oynadığı 6 müsabakadan 5’ini kazanarak Türkiye üçüncülüğü derecesine imza attı. Sıraç Sefer bu başarısıyla Milli Takıma seçildi. Şampiyonada mücadele eden diğer Gölcük Belediyesporlu sporcu Barış Özdemir ise 130 kiloda dereceye giremedi. Gölcük Belediyespor güreş şube antrenörü Rüstem Çavdar, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, Sıraç’tan bu başarıyı bekliyorduk. İnşallah milli takımda da önemli işler yapacak” dedi. Çavdar, kendilerine büyük destek veren Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkür etti.

 

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